«Я люблю уличный гоп-стиль»: юная певица Elvira T снялась в дерзкой фотосессии в супермаркете

Эта энергичная и сексуальная красотка, кажется, успевает все: и записывать новые хиты, и придумывать дизайн собственной коллекции одежды, и получать высшее образование. Elvira T дала большое интервью порталу WMJ.ru, снявшись в оригинальной фотосессии в супермаркете.
«Я люблю уличный стиль. Такой, знаете, немножко «гоп», немножко «спорт» — то, что удобно, и то, что мне нравится. Вообще, важно, чтобы у одежды была какая-то история, а потому лучше всего искать ее в секонд-хенде. Вряд ли ты найдешь такую крутую вещь в другом месте», — призналась Эльвира.
Недавно девушка выпустила новый зажигательный клип «Школьная», а в ноябре этого года даст большой сольный концерт в «Москва Hall».
Фото: Артур Нечаев / WMJ.ru, Instagram