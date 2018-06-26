«Я люблю уличный гоп-стиль»: юная певица Elvira T снялась в дерзкой фотосессии в супермаркете

Эта энергичная и сексуальная красотка, кажется, успевает все: и записывать новые хиты, и придумывать дизайн собственной коллекции одежды, и получать высшее образование. Elvira T дала большое интервью порталу WMJ.ru, снявшись в оригинальной фотосессии в супермаркете.

«Я люблю уличный стиль. Такой, знаете, немножко «гоп», немножко «спорт» — то, что удобно, и то, что мне нравится. Вообще, важно, чтобы у одежды была какая-то история, а потому лучше всего искать ее в секонд-хенде. Вряд ли ты найдешь такую крутую вещь в другом месте», — призналась Эльвира.