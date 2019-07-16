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Выпирающий живот, прыщики и целлюлит: популярная бикини-модель показала тело без фотошопа

Аудитория 24-летней Джейд Танчи в её основном Instagram-аккаунте уже пересекла число в 350 000 фолловеров и продолжает расти. Успех девушки – в аппетитных формах и полном отказе от фильтров и фотошопа.

На прошлой неделе Джейд дебютировала на подиуме в рамках Недели пляжной моды в Майами, и её популярность заметно возросла. Из модного блогера она мгновенно превратилась в настоящего инфлюенсера, разрушающего стереотипы об «идеальных» девушках из социальных сетей. У модели два аккаунта: в первом она делится отретушированными фото, которые все привыкли видеть в Instagram, а во втором показывает себя настоящую. «Это мой аккаунт без фильтров и попыток казаться лучше» – указала девушка в описании профиля.

Источник видео: Instagram

Недавно Джейд приняла участие в показе бренда Monday Swim, продемонстрировав сразу два пляжных образа: яркое терракотовое бикини и комплект из черного купальника и саронга в тон. Последний наряд был дополнен ультрамодной сумкой-ведром и босоножками на каблуке.

«Бодипозитив – это не порицание худобы или пышных форм. Это понимание того, что ваше тело уникально, и оно позволяет вам жить: двигаться, чувствовать, питаться (пожалуй, мое любимое)» – пишет Джейд в своем аккаунте.

Текст: Полина Гераскина

Фото: Instagram

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