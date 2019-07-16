Выпирающий живот, прыщики и целлюлит: популярная бикини-модель показала тело без фотошопа

На прошлой неделе Джейд дебютировала на подиуме в рамках Недели пляжной моды в Майами, и её популярность заметно возросла. Из модного блогера она мгновенно превратилась в настоящего инфлюенсера, разрушающего стереотипы об «идеальных» девушках из социальных сетей. У модели два аккаунта: в первом она делится отретушированными фото, которые все привыкли видеть в Instagram, а во втором показывает себя настоящую. «Это мой аккаунт без фильтров и попыток казаться лучше» – указала девушка в описании профиля.