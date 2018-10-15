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Выходные на MBFWR: звездные гости, яркие показы и выступление Полины Гагариной

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Лариса Долина с дочерью и внучкой

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В Москве стартовала Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

13 октября в московском Манеже ежегодный модный сезон в России открыл показ Art Fashion, который представит дизайнер-фотограф Надежда Шибина. За ней модную эстафету принял петербургский бренд Pirosmani. В этот же вечер в честь открытия Недели моды в Манеже состоялся закрытый концерт Tesla Boy и Полины Гагариной.

А уже на следующий день гости вновь собрались на показах известных модных брендов. Гвоздем программы стал выход экс-возлюбленной рэпера Тимати Алены Шишковой на подиум — разумеется, модель представила пару нарядов из новой коллекции бренда Black Star Wear.

Среди знаменитостей на показах в эти выходные присутствовали Илья Бачурин, MC Doni, Лариса Долина с дочерью и внучкой, Анна Калашникова и другие.

Также в Манеже был в 11-й раз подряд открыт бьюти-корнер компании Mary Kay, которая является официальным визажистом Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Корнер давно стал традиционным местом встречи для звездных гостей, где они с удовольствием обсуждают новинки текущего сезона и будущие тенденции. В эти выходные в нем были замечены Валерия Гай Германика, Яна Поплавская, Елена Бирюкова, Зоя Бербер и другие селебрити.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, Виктор Никишов, Иван Шишкин / пресс-служба

Видео: Instagram

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