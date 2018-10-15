Выходные на MBFWR: звездные гости, яркие показы и выступление Полины Гагариной

13 октября в московском Манеже ежегодный модный сезон в России открыл показ Art Fashion, который представит дизайнер-фотограф Надежда Шибина. За ней модную эстафету принял петербургский бренд Pirosmani. В этот же вечер в честь открытия Недели моды в Манеже состоялся закрытый концерт Tesla Boy и Полины Гагариной.

А уже на следующий день гости вновь собрались на показах известных модных брендов. Гвоздем программы стал выход экс-возлюбленной рэпера Тимати Алены Шишковой на подиум — разумеется, модель представила пару нарядов из новой коллекции бренда Black Star Wear.