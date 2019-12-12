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Выход модели в абсолютно прозрачном платье стал причиной острых споров в Сети

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram

Американка Брукс Надер оказалась в центре бурных обсуждений в Сети. Причиной стало появление 23-летней модели на светском мероприятии в платье, не оставившем места для фантазии.

Девушка выбрала экстремально короткое платье на одно плечо. Наряд из прозрачной сетки, декорированной россыпью кристаллов, подчеркнул аппетитные формы модели, а дымчато-серый оттенок выгодно контрастировал с шоколадным загаром. Под платьем оказались лишь нюдовые трусы-слипы. Образ был дополнен серебристыми босоножками на головокружительно высоких шпильках и лаконичным браслетом на запястье.

Фото: Instagram

Напряжение в комментариях под постом Брукс зашкаливало: фолловеры стали поднимать острые социальные темы и связывать их с откровенным нарядом модели. «Почему женщины сначала надевают такие прозрачные платья, а затем жалуются, что мужчины относятся к ним неуважительно?! Хотя вряд ли тебя это волнует», «В этом фото нет ничего соблазнительного. Она будто бы просит, чтобы с ней обращались оскорбительно!», «Она использует свое тело, чтобы стать популярной» – писали пользователи. «Я надела это платье, потому что в нем я чувствовала себя соблазнительной. Оно не для вас, оно – для меня» – пыталась парировать девушка.

Фото: Instagram

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