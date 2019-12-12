Выход модели в абсолютно прозрачном платье стал причиной острых споров в Сети

Напряжение в комментариях под постом Брукс зашкаливало: фолловеры стали поднимать острые социальные темы и связывать их с откровенным нарядом модели. «Почему женщины сначала надевают такие прозрачные платья, а затем жалуются, что мужчины относятся к ним неуважительно?! Хотя вряд ли тебя это волнует», «В этом фото нет ничего соблазнительного. Она будто бы просит, чтобы с ней обращались оскорбительно!», «Она использует свое тело, чтобы стать популярной» – писали пользователи. «Я надела это платье, потому что в нем я чувствовала себя соблазнительной. Оно не для вас, оно – для меня» – пыталась парировать девушка.