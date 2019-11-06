«Вы – огонь!»: Гагарина удивила поклонников образом с кожаным мини-платьем и армейскими сапогами
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Кожа – один из главных и самых многообещающих трендов осенне-зимнего сезона, который пришелся по вкусу многим. Полина Гагарина не стала исключением: звезда активно применяет его в своих повседневных и сценических образах.
Гагарина построила образ вокруг ультракороткого кожаного платья с контрастной металлической молнией впереди, интригующе расстегнутой в зоне декольте. На талии – широкий пояс с массивной металлической пряжкой. Аутфит дополнен грубыми высокими сапогами в стиле милитари – на высокой подошве, с обилием пряжек и металлической фурнитуры.
Смелый образ Полины Гагариной не оставил подписчиков равнодушными. «Какая вы красивая!», «Нереально красивая! Огонь образ просто, слишком кайф!», «Бомба», «Крутая обувь», «Полина, вы – огонь!» – пишут в комментариях. О других ярких образах аутфитах читайте на Passion.ru!
Фото: Instagram
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