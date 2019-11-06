«Вы – огонь!»: Гагарина удивила поклонников образом с кожаным мини-платьем и армейскими сапогами

Смелый образ Полины Гагариной не оставил подписчиков равнодушными. «Какая вы красивая!», «Нереально красивая! Огонь образ просто, слишком кайф!», «Бомба», «Крутая обувь», «Полина, вы – огонь!» – пишут в комментариях. О других ярких образах аутфитах читайте на Passion.ru!

Фото: Instagram

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