«Второй раз не повторяетесь»: Нетребко примерила новый яркий наряд и удивила поклонников размером гардероба

Поклонники звезды не перестают восхищаться смелым стилем, удивляясь, как гардероб Анны вмещает столько вещей. «Боюсь представить, каких размеров ваш гардероб! Не перестаете радовать и удивлять», «Королева в королевском синем», «Украшение Вены», «Какой у вас огромнейший гардероб! Второй раз не повторяетесь!», «Королева Анна», «Сколько у вас красивой одежды! И как вам все идет!», «Анна, вы — законодательница моды» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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