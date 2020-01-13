«Второй раз не повторяетесь»: Нетребко примерила новый яркий наряд и удивила поклонников размером гардероба
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Солнечный день в Вене звезда встретила оригинальным образом, которым поделилась в Instagram. Его она выстроила вокруг монохромного белого, взяв за основу остромодные прямые джинсы с необработанными низами и свитер крупной вязки. Look дополнил комплект теплых аксессуаров — белой шапки и пушистых варежек. Акцентом аутфита стало меховое пальто в оттенке синий электрик. В пару к ему Нетребко подобрала миниатюрную сумку такого же «бодрого» оттенка. Расслабленный повседневный образ завершили грубые бежевые ботинки на шнуровке.
Поклонники звезды не перестают восхищаться смелым стилем, удивляясь, как гардероб Анны вмещает столько вещей. «Боюсь представить, каких размеров ваш гардероб! Не перестаете радовать и удивлять», «Королева в королевском синем», «Украшение Вены», «Какой у вас огромнейший гардероб! Второй раз не повторяетесь!», «Королева Анна», «Сколько у вас красивой одежды! И как вам все идет!», «Анна, вы — законодательница моды» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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