«Все рюшечки да блестки»: Рудковская в мерцающем мини была раскритикована за смелый образ

Яна Рудковская посетила выставку сундуков Louis Vuitton в Милане. Звезда призналась, что у нее настолько крупная коллекция изделий бренда, что ее хватило бы на аналогичное мероприятие в Москве. На фото Рудковская позирует в приталенном платье с рукавами-крылышками. Акцентной деталью образа стал абстрактный принт и экстремальная мини-длина, подчеркнувшая стройные ноги и золотистый загар. Коктейльный аутфит дополнили полупрозрачные лодочки в горошек на невысоком каблуке и миниатюрная круглая сумка с узнаваемыми монограммами.
Фолловеры считают, что Рудковская одета «не по возрасту». «В таком возрасте пора носить что-то более солидное. А то все рюшечки да блестки», «Старушка все девочкой прикидывается», «Каждому возрасту – своя длина юбки» – пишут в комментариях
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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