«Все рюшечки да блестки»: Рудковская в мерцающем мини была раскритикована за смелый образ

Фолловеры считают, что Рудковская одета «не по возрасту». «В таком возрасте пора носить что-то более солидное. А то все рюшечки да блестки», «Старушка все девочкой прикидывается», «Каждому возрасту – своя длина юбки» – пишут в комментариях

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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