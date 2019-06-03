Врачи назвали самую неудобную летнюю обувь, которая может «убить» ваши ноги

У слипонов, по словам подолога, главная проблема заключается в том, что они фиксируются на ноге лишь продольным ремешком в области пальцев, а пятка и лодыжка совсем не поддерживаются, потому нога в них легко скользит, что может стать причиной перенапряжения сухожилий и мучительной боли в пятках. В особо тяжелых случаях можно даже заработать растяжение.

Шлепанцы-вьетнамки – классика пляжной обуви с Y-образными ремешками – обычно скользят между пальцами ног. В отношении них подолог категорична: «Это худшая обувь, которую можно носить летом. Они подходят только для бассейна, прогулка в них больше 30 минут в день может привести к деформации стопы, из-за того что пальцы, чтобы удержать обувь, все время находятся в напряжении».

Туфли на танкетке, которые так любит герцогиня Кэмбриджская Кейт Миддлтон, также не являются «дружественной ногам обувью». Они не сильно лучше классических шпилек, при ношении которых оказывается избыточное давление на деликатные плюсневые кости стопы, что может стать причиной боли в спине из-за неравномерного распределения веса тела. Однако танкетка, в отличие от каблука, все же слегка снижает нагрузку на тазобедренный и коленный суставы.