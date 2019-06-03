Врачи назвали самую неудобную летнюю обувь, которая может «убить» ваши ноги

У слипонов, по словам подолога, главная проблема заключается в том, что они фиксируются на ноге лишь продольным ремешком в области пальцев, а пятка и лодыжка совсем не поддерживаются, потому нога в них легко скользит, что может стать причиной перенапряжения сухожилий и мучительной боли в пятках. В особо тяжелых случаях можно даже заработать растяжение.
Шлепанцы-вьетнамки – классика пляжной обуви с Y-образными ремешками – обычно скользят между пальцами ног. В отношении них подолог категорична: «Это худшая обувь, которую можно носить летом. Они подходят только для бассейна, прогулка в них больше 30 минут в день может привести к деформации стопы, из-за того что пальцы, чтобы удержать обувь, все время находятся в напряжении».
Туфли на танкетке, которые так любит герцогиня Кэмбриджская Кейт Миддлтон, также не являются «дружественной ногам обувью». Они не сильно лучше классических шпилек, при ношении которых оказывается избыточное давление на деликатные плюсневые кости стопы, что может стать причиной боли в спине из-за неравномерного распределения веса тела. Однако танкетка, в отличие от каблука, все же слегка снижает нагрузку на тазобедренный и коленный суставы.
Фото: Globallookpress.com
Ботинки на шнуровке с резиновой подошвой, которые впервые появились в 30-х годах прошлого века для того, чтобы избежать скольжения по мокрой палубе яхты, хоть и неидеальны, но оказались, по мнению специалиста, меньшим из зол. «Они подходят тем, у кого слабые лодыжки, растянутые или некогда порванные связки, – говорит Прайс. – Резиновая подошва прочная и прекрасно фиксирует ногу. Но если носить их без носков, ноги не дышат, влага не испаряется, что увеличивает риск подхватить грибковую инфекцию».
Ахиллесова пята модных эспадрилий, любимых Пенелопой Крус и Дженнифер Энистон, – практически полное отсутствие пятки, что может вызвать подошвенный фасциит – боль в ноге из-за воспаления сухожилия. Однако мысок эспадрилий, как правило, сделан из ткани, что означает меньший риск натирания мозолей.
Идеальной летней обувью, по версии Прайс, являются биркенштоки – плоские тапочки с широким ремешком на липучке, закрывающим переднюю часть стопы, поскольку они анатомически повторяют форму стопы и подходят для жаркого климата.
Текст: Наталья Обрядина
Фото: Globallookpress.com, vostock-photo/shutterstock
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