Врачи московской больницы стали героями обложки модного глянца

На третьей обложке блеснула Кэтрин Макнил. Согласно задумке, она переносит читателя в Сидней, в квартиру топ-модели. Девушка позирует в белоснежных брюках-клеш в духе деконструктивизма и прикрывает обнаженный бюст руками. Как и герои двух предыдущих выпусков, модель снята с двух ракурсов — в фас и со спины, усыпанной многочисленными татуировками.