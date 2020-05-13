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Врачи московской больницы стали героями обложки модного глянца

К июню 2020 года российский глянец подготовил сразу три выпуска, навеянных событиями последних нескольких месяцев. Героями Elle стали врачи московской больницы, знаменитая мастер перформанса Марина Абрамович и австралийская топ-модель Кэтрин Макнил.

Серия обложек объединена названием «Вдох/Выдох». Первая остановка — Городская клиническая больница №52, в белоснежном коридоре которой позируют экипированные с головы до ног врачи. Идея — в выражении благодарности всем медицинским работникам, которые ежедневно борются за жизнь пациентов.

Фото: Instagram

Следующий пункт — квартира сербской художницы и основательницы института перформанса Марины Абрамович в Мюнхене. Главный редактор глянца проводит параллель между пандемией, связанной с распространением COVID-19, и массовым продолжительным перформансом, в который втянут каждый из нас. И в нем важно делать правильные выводы и принимать осознанные решения.

Фото: Instagram

На третьей обложке блеснула Кэтрин Макнил. Согласно задумке, она переносит читателя в Сидней, в квартиру топ-модели. Девушка позирует в белоснежных брюках-клеш в духе деконструктивизма и прикрывает обнаженный бюст руками. Как и герои двух предыдущих выпусков, модель снята с двух ракурсов — в фас и со спины, усыпанной многочисленными татуировками.

Фото: Instagram

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Фото: Instagram

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