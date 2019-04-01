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Возрастные модели примут участие в Неделе моды MBFW Russia в рамках программы «Московское долголетие»

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Фото: Пресс-служба
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В поддержку программы «Московское долголетие» в показах восьми домов моды на большом подиуме Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которая проходит в ЦВЗ «Манеж», примут участие представительницы элегантного возраста.

Идею о моде вне возраста воплотили в своих коллекциях восемь российских дизайнеров, чью одежду представят в том числе модели старше 55 лет: OKSANA FEDOROVA, ELENA SOUPROUN, N.LEGENDA, YASYA MINOCHKINA, KSENIASERAYA x MAD DAISY MOSCOW, RomaUvarovDesign, YAKUBoWITCH, 21DOT12. Появление ниши моделей старшего возраста – один из заметных трендов мировой индустрии моды, к которому присоединились крупнейшие российские дома моды, поддержавшие программу «Московское долголетие».

YAKUBoWITCH: «Я создаю идеальные черные платья, в которых будет неотразима каждая девушка и женщина – совсем не важно, сколько вам лет».

RomaUvarovDesign: «Уже не первый раз на моем показе ходят возрастные модели. Их энергетика наполнена позитивом. И это очень здорово – видеть их такими счастливыми, уверенными в себе. Как молодое поколение и дизайнеры-инфлюенсеры мы должны показывать пример и помогать ориентироваться людям старшего возраста в моде и стиле».

ELENA SOUPROUN:«Женщины зрелого возраста, которые примут участие в моем показе, – известные артистки. Они интересны как успешные, состоявшиеся личности со своим сложившимся стилем, внутренним стержнем, яркой харизмой и неповторимостью. Они осознают свою привлекательность, они уверены в себе, у них интеллект в глазах и женственность в движениях. Они яркие и привлекательные, независимо от возраста и размера».

Галина Сокольская, модель старшего возраста, которая примет участие в показе ROMA UVAROV: «По утрам я вижу перед собой красивую, сильную, стильную женщину. Меня совсем не смущают седина и мой возраст. С помощью дизайнеров, стилистов я поняла, что могу быть модной. Теперь я не ленюсь и уделяю себе время – это важно».

Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов:

Крупнейшее мероприятие в сфере моды в России обратило внимание на старшее поколение, и это не случайно. В проекте «Московское долголетие» занимаются увлеченные, красивые и счастливые люди, и мы наблюдаем, как красота и мода постепенно становятся частью жизни современных пенсионеров. Мы надеемся, что пример моделей серебряного возраста, которые выйдут на подиум Российской недели моды, вдохновит наших участников и всех москвичей старшего возраста больше времени уделять стилю и красоте.

Расписание показов Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ЦВЗ «Манеж» с участием моделей старшего возраста:

30 марта 17:00 - KSENIASERAYA x MAD DAISY MOSCOW

30 марта 20:30 - ELENA SOUPROUN

30 марта 22:00 - 21DOT12

2 апреля 19:00 - OKSANA FEDOROVA

2 апреля 20:00 - YASYA MINOCHKINA

3 апреля 18:00 - N. LEGENDA

3 апреля 20:30 - YAKUBoWITCH

3 апреля 21:00 - RomaUvarovDesign

В поддержку программы «Московское долголетие» на Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которая проходит в ЦВЗ «Манеж», также будет работать интерактивная фотозона. Гости показов смогут узнать, какими станут через несколько десятков лет, и лично убедиться, что в старшем возрасте можно выглядеть стильно.

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Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

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