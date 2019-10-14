«Возрастной прикид»: дизайнерское платье Бони стало темой бурного обсуждения в Сети
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
«После долгих рутинных дел можно и провести красивый вечер с пользой» – комментирует Боня в своем Instagram. Звезда составила образ на основе твидового платья Chanel с темно-синим бархатным поясом. На плечи накинут элегантный белый жакет из фактурной ткани. Встречать дождливую лондонскую погоду Виктория вышла в ботильонах с открытым носком, под которые надела черные колготки. Задачу завершить образ ведущая доверила любимому аксессуару – сумке Hermès, рифмующейся с тоном пояса.
Точки зрения подписчиков разделились. Одни осыпали звезду комплиментами, другие отметили, что look слишком возрастной: «Что-то не так. Наверное, бант не фонтан», «Как тетка», «Возрастной прикид». Внимание фолловеров также привлек клапан сумки – эту модель Hermès многие селебрити и фэшиониста носят открытой. «В чем прикол с расстегнутой сумкой фотографироваться? Это мода новая?», «Вика, почему у Вас всегда сумка открыта?», «Почему эти сумки носят открытыми?» – интересуются в комментариях (Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим. ред.).
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!