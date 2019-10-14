«Возрастной прикид»: дизайнерское платье Бони стало темой бурного обсуждения в Сети

Точки зрения подписчиков разделились. Одни осыпали звезду комплиментами, другие отметили, что look слишком возрастной: «Что-то не так. Наверное, бант не фонтан», «Как тетка», «Возрастной прикид». Внимание фолловеров также привлек клапан сумки – эту модель Hermès многие селебрити и фэшиониста носят открытой. «В чем прикол с расстегнутой сумкой фотографироваться? Это мода новая?», «Вика, почему у Вас всегда сумка открыта?», «Почему эти сумки носят открытыми?» – интересуются в комментариях (Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим. ред.).

Фото: Instagram

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