passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Возрастной прикид»: дизайнерское платье Бони стало темой бурного обсуждения в Сети

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 6

Фото: Instagram

Виктория Боня отправилась на ужин в один из ресторанов Лондона, куда недавно переехала вместе с дочерью после долгих лет проживания в Монако. Для вечернего выхода 39-летняя ведущая выбрала женственный образ, который, по мнению фолловеров, ее старит.

«После долгих рутинных дел можно и провести красивый вечер с пользой» – комментирует Боня в своем Instagram. Звезда составила образ на основе твидового платья Chanel с темно-синим бархатным поясом. На плечи накинут элегантный белый жакет из фактурной ткани. Встречать дождливую лондонскую погоду Виктория вышла в ботильонах с открытым носком, под которые надела черные колготки. Задачу завершить образ ведущая доверила любимому аксессуару – сумке Hermès, рифмующейся с тоном пояса.

Точки зрения подписчиков разделились. Одни осыпали звезду комплиментами, другие отметили, что look слишком возрастной: «Что-то не так. Наверное, бант не фонтан», «Как тетка», «Возрастной прикид». Внимание фолловеров также привлек клапан сумки – эту модель Hermès многие селебрити и фэшиониста носят открытой. «В чем прикол с расстегнутой сумкой фотографироваться? Это мода новая?», «Вика, почему у Вас всегда сумка открыта?», «Почему эти сумки носят открытыми?» – интересуются в комментариях (Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим. ред.).

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!