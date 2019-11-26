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«Вот это размах!»: Нетребко в кюлотах цвета фуксии похвасталась отличной растяжкой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Анна Нетребко не перестает удивлять, причем не только неординарными образами, но и отличной физической формой. 48-летняя оперная певица продемонстрировала гибкость тела, чем восхитила не только поклонников, но и звездных коллег.

«Анечка! Какой размах!» – прокомментировал фото Александр Васильев. На снимке Нетребко позирует практически в полушпагате.

Для дневной прогулки оперная дива выбрала монохромный черный look, но с акцентами цвета фуксии. На ней – классическое прямое пальто длины миди, дополненное ярким меховым воротником. А в тон к нему – плиссированные брюки-кюлоты из легкого шифона. Завершили образ сапоги на высоком каблуке и стильные очки – визитная карточка Нетребко.

Яркий образ и растяжка звезды восхитили фолловеров. «Аня, круто! Электричество в 1000 вольт!», «Анна, спасибо за цвет и энергетику!», «Какая же вы шикарная», «Очень красиво! У вас батман покруче, чем у всем известной балерины», «Растяжка супер!», «Возьму за пример – модная, яркая, веселая! Красавица», «Вы настолько харизматичны – браво!» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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