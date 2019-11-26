«Вот это размах!»: Нетребко в кюлотах цвета фуксии похвасталась отличной растяжкой

Яркий образ и растяжка звезды восхитили фолловеров. «Аня, круто! Электричество в 1000 вольт!», «Анна, спасибо за цвет и энергетику!», «Какая же вы шикарная», «Очень красиво! У вас батман покруче, чем у всем известной балерины», «Растяжка супер!», «Возьму за пример – модная, яркая, веселая! Красавица», «Вы настолько харизматичны – браво!» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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