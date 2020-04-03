Волочкова в трениках цвета канарейки и толстовке бойфренда показала нежное семейное фото
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
«Даже когда на улице снег или дождь, у нас на Сердце с моей крестницей Элизочкой всегда весна! Какая же она красивая! И крестница, и весна» — прокомментировала Волочкова новый снимок в Instagram. Артистка позирует в широких спортивных брюках канареечного желтого цвета с контрастной надписью «Стиль» и худи в тон. Поверх костюма звезда надела безразмерную пламенно-красную толстовку, будто позаимствованную у бойфренда. Дополнили домашний расслабленный look сланцы, декорированные объемными цветами.
Анастасия Волочкова посвящает время карантина спорту, репетициям и уходу за собой. А как проводят его другие звезды — рассказывает Passion.ru.
Фото: Instagram
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