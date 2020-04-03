Волочкова в трениках цвета канарейки и толстовке бойфренда показала нежное семейное фото

Анастасия Волочкова посвящает время карантина спорту, репетициям и уходу за собой. А как проводят его другие звезды — рассказывает Passion.ru.

Фото: Instagram

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