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Волочкова в трениках цвета канарейки и толстовке бойфренда показала нежное семейное фото

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Анастасия Волочкова показала нежное семейное фото с крестницей в саду своего дома. В выборе образа 44-летняя балерина сделала ставку на комфорт, погрузившись в тотальный oversize и вещи «бойфренда».

«Даже когда на улице снег или дождь, у нас на Сердце с моей крестницей Элизочкой всегда весна! Какая же она красивая! И крестница, и весна» — прокомментировала Волочкова новый снимок в Instagram. Артистка позирует в широких спортивных брюках канареечного желтого цвета с контрастной надписью «Стиль» и худи в тон. Поверх костюма звезда надела безразмерную пламенно-красную толстовку, будто позаимствованную у бойфренда. Дополнили домашний расслабленный look сланцы, декорированные объемными цветами.

Анастасия Волочкова посвящает время карантина спорту, репетициям и уходу за собой. А как проводят его другие звезды — рассказывает Passion.ru.

Фото: Instagram

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