Волкова пришла на светский вечер в «драматичном» мини, а Бледанс — в коже

Екатерина Волкова успела сразу на два мероприятия: с премии «Мужчина года» на вечеринку телеканала. О смене образа актриса не забыла, прихватив бархатное микроплатье с «драматичными» рукавами от российского дизайнера и лодочки на головокружительно высоких шпильках. Ставку на total black сделала и Эвелина Бледанс, правда, в более дерзком формате. Актриса похвасталась рельефным прессом в крошечном топе-бандо и кожаных брюках ультранизкой посадки.