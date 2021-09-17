Волкова пришла на светский вечер в «драматичном» мини, а Бледанс — в коже
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Екатерина Волкова успела сразу на два мероприятия: с премии «Мужчина года» на вечеринку телеканала. О смене образа актриса не забыла, прихватив бархатное микроплатье с «драматичными» рукавами от российского дизайнера и лодочки на головокружительно высоких шпильках. Ставку на total black сделала и Эвелина Бледанс, правда, в более дерзком формате. Актриса похвасталась рельефным прессом в крошечном топе-бандо и кожаных брюках ультранизкой посадки.
Фото: Пресс-служба
Из череды поклонниц монохромных аутфитов выделилась Нонна Гришаева, которая выбрала платье, пестрящее этническими принтами. Актриса Агния Кузнецова появилась в безукоризненной брючной двойке в оттенке изумруда, а эпатажная Лена Ленина — в костюме цвета жгучего перца и неоновой чалме.
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Фото: пресс-служба