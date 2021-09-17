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Волкова пришла на светский вечер в «драматичном» мини, а Бледанс — в коже

16 сентября в столице состоялась презентация юбилейного 25-го сезона телеканала «СТС». В числе гостей — Екатерина Волкова, Эвелина Бледанс, Нонна Гришаева, Федор Бондарчук, Агния Кузнецова, Сергей Светлаков, Сергей Бурунов и многие другие. Рассказываем, как прошел вечер, а заодно — разбираем образы знаменитостей!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Волкова

Фото: Пресс-служба

Екатерина Волкова успела сразу на два мероприятия: с премии «Мужчина года» на вечеринку телеканала. О смене образа актриса не забыла, прихватив бархатное микроплатье с «драматичными» рукавами от российского дизайнера и лодочки на головокружительно высоких шпильках. Ставку на total black сделала и Эвелина Бледанс, правда, в более дерзком формате. Актриса похвасталась рельефным прессом в крошечном топе-бандо и кожаных брюках ультранизкой посадки.

Эвелина Бледанс

Эвелина Бледанс

Фото: Пресс-служба

Из череды поклонниц монохромных аутфитов выделилась Нонна Гришаева, которая выбрала платье, пестрящее этническими принтами. Актриса Агния Кузнецова появилась в безукоризненной брючной двойке в оттенке изумруда, а эпатажная Лена Ленина — в костюме цвета жгучего перца и неоновой чалме.

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Фото: пресс-служба