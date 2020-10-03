Водонаева в дерзкой коже, Савичева в «змеином» монолуке и другие звезды на показе AliExpress
Фото: Пресс-служба
Алена Водонаева сделала ставку на черный total look и не прогадала: в брутальном тренче и косынке из кожи с прозрачной маской-вуалью телеведущая выглядела максимально эффектно. Монохромный образ составила и Ингеборга Дапкунайте, которая похвасталась бесконечными ногами в строгих брюках-клеш. Юлия Савичева поэкспериментировала на тему азиатского футуризма (который был заявлен как дресс-код) и замиксовала необычный аутфит на основе кожи кобальтового цвета с тиснением под рептилию. Анна Цуканова-Котт позировала в плаще, будто позаимствованном в мужской половине гардероба, а Полина Аскери дополнила лаконичный образ с маленьким черным платьем массивными сапогами на тракторной подошве.
Фото: Пресс-служба
В рамках мероприятия 7 российских дизайнеров представили свои модели из коллаборации с AliExpress. Среди брендов-участников — Sintezia, КРУЖОК, Futureisnown, OUTLAW CREATIVE, TURBO YULIA Studio, FUSION и Антон Лисин Россия. Лейтмотивом показа стало переосмысление будущего моды и влияние технологий на развитие индустрии. Формат шоу и локация отражали концепцию наиболее точно: гостей встречал курсирующий дирижабль, подиум очертили лазерные линии, модели спускались и выходили из лифтов, всюду — прожекторы, неоновые вывески. Атмосферу создавали сеты от DJ Yssue, а после показа на сцену вышла исполнительница KateNV.
Фото: пресс-служба
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