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Вне конкуренции: свекровь в белом платье и со свадебным букетом в руках утерла нос невесте

В противостоянии свекрови и невестки на этой свадьбе перевес был очевиден. Жених так и не смог определиться между двумя любимыми женщинами, за что подвергся насмешкам в Сети.

«Жених (справа) поставил фото со своей странной мамой как главное фото профиля на Facebook» – прокомментировал анонимный автор, опубликовавший фото на открытом портале.

Фото: Reddit.com

Пост содержал два фото. Слева – жених со своей возлюбленной в белом платье с лифом без бретелей и фигурным вырезом. Справа – его же фото, но с мамой, которая решила составить конкуренцию невесте и занять статус главной героини торжества. Женщина надела белое платье с глубоким декольте, которое больше напоминает свадебное, чем вечернее. Поверх него женщина надела болеро с коротким рукавом.

Пользователи были в недоумении – на свадебном снимке она позирует, вооружившись букетом невесты. «Если бы он был моим другом, я бы прямо спросил, когда он успел жениться на своей матери», «Одна из его невест, которая стоит за ним, выглядит так, будто бы ветер сейчас унесет ее», «Мне жаль невесту», «Белое платье и букет цветов?! О боже, и как люди не замечают своих странных поступков» – пишут в комментариях.

Фото: Vostock-photo, Reddit.com

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