Вне конкуренции: свекровь в белом платье и со свадебным букетом в руках утерла нос невесте

Пользователи были в недоумении – на свадебном снимке она позирует, вооружившись букетом невесты. «Если бы он был моим другом, я бы прямо спросил, когда он успел жениться на своей матери», «Одна из его невест, которая стоит за ним, выглядит так, будто бы ветер сейчас унесет ее», «Мне жаль невесту», «Белое платье и букет цветов?! О боже, и как люди не замечают своих странных поступков» – пишут в комментариях.