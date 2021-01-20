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Виктория Лопырева «выгуляла» шубу и кутюрное платье: «Муж, наверное, без ума»

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Виктория Лопырева похвасталась фигурой в пудровом платье, расшитом кристаллами

Фото: Instagram @lopyrevavika

Виктория Лопырева вернулась из солнечного Майами в холодную Москву и тут же телепортировалась с корабля на бал. 37-летняя ведущая блеснула на светском мероприятии в роскошном вечернем платье и собрала не одну сотню комплиментов.

Лопырева позирует в силуэтном платье в нежном оттенке розовой пудры, щедро расшитом мерцающими кристаллами. Стройные ноги подчеркнул асимметричный разрез экстремальной высоты. Звезда экранов рассказала, что впервые «выгуляла» меха: «Надела шубу первый раз за год… Потому что здесь -20». Длинное меховое пальто цвета шоколада Виктория зарифмовала с эффектными босоножками в тон платью, а завершила look круглая мини-сумка с узнаваемым логотипом Chanel.

Виктория Лопырева

Фото: Instagram @lopyrevavika

Поклонники были щедры на комплименты для любимой телеведущей. «Невероятная!», «Кутюр есть кутюр», «Яркая леди», «Ярко вернулась в Москву», «Не знаю, как можно быть такой красивой», «Эстетика этого фото зашкаливает», «Муж, наверное, без ума от вас», «Ослепительная Вика», — пишут в комментариях. О других стильных образах Виктории Лопыревой читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @lopyrevavika

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