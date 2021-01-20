Виктория Лопырева «выгуляла» шубу и кутюрное платье: «Муж, наверное, без ума»

Поклонники были щедры на комплименты для любимой телеведущей. «Невероятная!», «Кутюр есть кутюр», «Яркая леди», «Ярко вернулась в Москву», «Не знаю, как можно быть такой красивой», «Эстетика этого фото зашкаливает», «Муж, наверное, без ума от вас», «Ослепительная Вика», — пишут в комментариях. О других стильных образах Виктории Лопыревой читайте на Passion.ru.