Виктория Лопырева и Ирина Дубцова устроили битву декольте в бикини

Чемпионат мира по футболу закончился, и посол мундиаля, красотка Виктория Лопырева, отправилась в заслуженный отпуск. Блондинка опубликовала в Instagram фото из итальянского Портофино, на котором позирует на яхте в белоснежном купальнике. Поклонники не сразу узнали модель в новом образе, спутав ее со Светланой Лободой.