Виктория Исакова показала, как соблазнительно носить рубашку бойфренда
Виктория Исакова заглянула в гости в галерею винтажных украшений и одежды VintageDream, чтобы принять участие в public talk «Модные образы в киноиндустрии». Среди спикеров — историк моды и эксперт по винтажу Ольга Лефферс, художник по костюмам Татьяна Долматовская, стилист Максим Усманов. Гости поговорили о том, как кино влияет на индустрию моды, рассмотрели винтажные диковины, насладились фуршетом и светскими беседами.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Пресс-служба
Аутфит Виктории Исаковой мы решили разобрать на детали. Актриса доказала, что все самое стильное — простое, а рубашка, будто позаимствованная из мужской половины гардероба, — универсальный трюк на все случаи жизни. Звезда кино замиксовала бланковую сорочку из плотного хлопка с безупречно скроенными джинсами-клеш — чистая классика в оттенке индиго, без потертостей. Рубашка нарочито небрежно заправлена за пояс. В остальном — ничего лишнего. Только биколорные туфли Chanel и брутальные Rolex в паре с Cartier Love на запястье.
О других стильных выходах Виктории Исаковой читайте в материалах Passion.ru.
Фото: пресс-служба
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