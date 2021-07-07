Виктория Исакова показала, как соблазнительно носить рубашку бойфренда

Аутфит Виктории Исаковой мы решили разобрать на детали. Актриса доказала, что все самое стильное — простое, а рубашка, будто позаимствованная из мужской половины гардероба, — универсальный трюк на все случаи жизни. Звезда кино замиксовала бланковую сорочку из плотного хлопка с безупречно скроенными джинсами-клеш — чистая классика в оттенке индиго, без потертостей. Рубашка нарочито небрежно заправлена за пояс. В остальном — ничего лишнего. Только биколорные туфли Chanel и брутальные Rolex в паре с Cartier Love на запястье.

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