Виктория Дайнеко заинтриговала Сеть фото в миниатюрном кимоно и брутальных ботфортах
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Фото: Instagram
Виктория Дайнеко заинтриговала поклонников необычным «карантинным» образом на фото в Instagram. 33-летняя певица показала, как совместить будуарные наряды и брутальную обувь.
Дайнеко позирует в миниатюрном шелковом халате-кимоно графитового оттенка, надетого поверх ультракоротких шорт. Слегка распахнутое в зоне декольте, оно открывает кружевное белье. Правда, вместо домашних тапочек или, как минимум, элегантной пары на каблуке звезда пошла на модный эксперимент и добавила к образу дерзкие кожаные ботфорты с массивной подошвой, грубой шнуровкой и металлической фурнитурой.
Снимок в эффектном и смелом образе подразнил поклонников звезды. «Какая жгучая!», «Фото супер! Красавица! Богиня!», «Ножки супер!», «Королева», «Самая обворожительная девушка на свете», «Шикарна!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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