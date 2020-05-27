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Виктория Дайнеко заинтриговала Сеть фото в миниатюрном кимоно и брутальных ботфортах

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Виктория Дайнеко в шелковом кимоно и дерзких ботфортах

Фото: Instagram

Виктория Дайнеко заинтриговала поклонников необычным «карантинным» образом на фото в Instagram. 33-летняя певица показала, как совместить будуарные наряды и брутальную обувь.

Дайнеко позирует в миниатюрном шелковом халате-кимоно графитового оттенка, надетого поверх ультракоротких шорт. Слегка распахнутое в зоне декольте, оно открывает кружевное белье. Правда, вместо домашних тапочек или, как минимум, элегантной пары на каблуке звезда пошла на модный эксперимент и добавила к образу дерзкие кожаные ботфорты с массивной подошвой, грубой шнуровкой и металлической фурнитурой.

Снимок в эффектном и смелом образе подразнил поклонников звезды. «Какая жгучая!», «Фото супер! Красавица! Богиня!», «Ножки супер!», «Королева», «Самая обворожительная девушка на свете», «Шикарна!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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