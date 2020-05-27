Виктория Дайнеко заинтриговала Сеть фото в миниатюрном кимоно и брутальных ботфортах

Дайнеко позирует в миниатюрном шелковом халате-кимоно графитового оттенка, надетого поверх ультракоротких шорт. Слегка распахнутое в зоне декольте, оно открывает кружевное белье. Правда, вместо домашних тапочек или, как минимум, элегантной пары на каблуке звезда пошла на модный эксперимент и добавила к образу дерзкие кожаные ботфорты с массивной подошвой, грубой шнуровкой и металлической фурнитурой.