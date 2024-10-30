VIII сезон сказочной Недели моды Magic Fashion Week прошел в Москве

В прошедшие выходные на основной сцене Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя прошли показы VIII сезона сказочной Недели моды Magic Fashion Week.

Свои новые коллекции представили российские дизайнеры: Надежда Шибина, Анна Лукьянова, Анна Гусева, Elena Mur, Светлана Грилео, Mакаренко Галина (M.Gala), Ольга Еремина, Лада Левина и Абрамкина Инна, Юлия Владыкина, Юлия Джемова дизайнер Модного дома «Империя», Марина Петровская, Светлана Анохина и Irina Akulina. Коллекции Недели моды были яркими и интересными. Тема русского народного костюма тесно переплеталась с последними новинками фешн-индустрии.

Сказочный показ открыла певица, композитор, блогер Лера Туманова. Завершала мероприятие экс-солистка группы «Мохито» Александра Стрельцова.

Magic Fashion Week – это модное шоу с необычной режиссурой, сказочными локациями и театральным подходом. В этот раз зрителя перенесли в эпоху старинных замков, на фоне которых проходили показы современных коллекций.

Автор дизайна сцены – арт-директор проекта, дизайнер Надежда Шибина.

Генеральный партнеры Недели моды – театр Роста в Царицыно под управлением заслуженной артистки России Нонны Гришаевой.

Партнеры - сеть детских образовательно-игровых парков «Кидзания», магазин натуральной косметики «Биобьюти», международная онлайн-школа «А-класс», оптовый магазин декора «Jazz Flora», сеть образовательных центров «Би-смарт», компания «Anna Green», съедобные подарки Katos_Bouquet.

Возрастное ограничение: 6+