Вьетнамки на каблуке, микротоп и oversize: Кортни Кардашьян показала, как совмещать модные тренды в одном образе

Для прогулки по улицам жаркого Портофино звезда выбрала беспроигрышное сочетание в кремово-бежевой цветовой гамме. Кардашьян часто использует миниатюрные топы и бра в своих образах, и этот не стал исключением. Секрет в том, чтобы носить их с объемными удлиненными пиджаками, будто позаимствованными у бойфренда. Дополнили комплект шорты-бермуды высокой посадки с графичным принтом и остромодные вьетнамки на каблуке. В руках селебрити неизменный аксессуар – классическая сумка от Hermès.
Снимки с итальянских каникул семьи Кортни живые и искренние, что отметили и фолловеры. «Самая естественная из семьи Кардашьян», «Сколько красоты, настоящих чувств и энергии вы вкладываете в своих детей – это потрясающе!», «Очень много любви на фото» – пишут в комментариях.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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