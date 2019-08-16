Вьетнамки на каблуке, микротоп и oversize: Кортни Кардашьян показала, как совмещать модные тренды в одном образе

Для прогулки по улицам жаркого Портофино звезда выбрала беспроигрышное сочетание в кремово-бежевой цветовой гамме. Кардашьян часто использует миниатюрные топы и бра в своих образах, и этот не стал исключением. Секрет в том, чтобы носить их с объемными удлиненными пиджаками, будто позаимствованными у бойфренда. Дополнили комплект шорты-бермуды высокой посадки с графичным принтом и остромодные вьетнамки на каблуке. В руках селебрити неизменный аксессуар – классическая сумка от Hermès.