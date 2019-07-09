«All you need is...»: творчество The Beatles вдохновило Стеллу Маккартни на создание новой коллекции

Источником вдохновения послужил знаменитый анимационный фильм «Желтая подводная лодка», отпраздновавший 50-летний юбилей в прошлом году. Картина стала настоящим символом мира, добра, любви и всемирного объединения, что отразилось в дизайнерской капсуле. «Не ожидала, что идея объединения людей окажет на меня такое сильное влияние» – признается модельер.
Бренд представил коллекцию как для взрослых, так и для детей. Насыщенные оттенки, принты, цитаты из песен The Beatles, акцентные детали не оставят равнодушным ни одного поклонника группы. В ассортименте – джемперы oversize, шубы из экомеха, хлопковые футболки и деним.
При создании коллекций Stella McCartney используются исключительно органические материалы. Бренд активно поддерживает программу по переработке материалов – ярким событием стала коллаборация с Adidas, в которую вошла спортивная одежда из переработанного пластика.
Текст: Полина Гераскина
Фото: архивы пресс-служб
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