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Вера Брежнева показала самую модную юбку сезона — где ее купить

Вера Брежнева напомнила о вещи, в которую можно смело инвестировать и на остаток лета, и на осень. Сатиновая миди-юбка не проиграет ни в образах с босоножками, ни в паре с брутальными берцами. Мы собрали явки и пароли, чтобы отправиться на охоту за модным трофеем вы смогли прямо сейчас!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Вера Брежнева

Фото: Instagram @veravera

Под прицелом — юбка кремового цвета из переливающегося атласа, которую певица вписала в образ с базовой футболкой, будто позаимствованной в мужской части гардероба. Дополнили образ остромодные очки из классики Saint Laurent и акцентные украшения — сет из длинной цепи на шеи и серег-хупов, которые не выходят из списка фаворитов звезды.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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«Снежная Королева», 3 050 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Мы нашли пять стильных вариантов, которые смело можно носить на свидания, вечеринки и в офис. Сатиновые юбки отлично сочетаются как с мюли на миниатюрном kitten heel, так и с кедами всех мастей. Можно обзавестись базовым вариантом в черном, полуночно-синем или кремовом оттенках, а можно сделать ставку на цвет. Лавандовый, фисташковый, изумрудный зеленый и фуксия прочно закрепили позиции в палитре сезона.

Фото: Instagram @veravera / архивы пресс-служб

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