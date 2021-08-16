Вера Брежнева показала самую модную юбку сезона — где ее купить
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @veravera
Под прицелом — юбка кремового цвета из переливающегося атласа, которую певица вписала в образ с базовой футболкой, будто позаимствованной в мужской части гардероба. Дополнили образ остромодные очки из классики Saint Laurent и акцентные украшения — сет из длинной цепи на шеи и серег-хупов, которые не выходят из списка фаворитов звезды.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архивы пресс-служб
Мы нашли пять стильных вариантов, которые смело можно носить на свидания, вечеринки и в офис. Сатиновые юбки отлично сочетаются как с мюли на миниатюрном kitten heel, так и с кедами всех мастей. Можно обзавестись базовым вариантом в черном, полуночно-синем или кремовом оттенках, а можно сделать ставку на цвет. Лавандовый, фисташковый, изумрудный зеленый и фуксия прочно закрепили позиции в палитре сезона.
Фото: Instagram @veravera / архивы пресс-служб
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram