Вера Брежнева показала самую модную юбку сезона — где ее купить

Мы нашли пять стильных вариантов, которые смело можно носить на свидания, вечеринки и в офис. Сатиновые юбки отлично сочетаются как с мюли на миниатюрном kitten heel, так и с кедами всех мастей. Можно обзавестись базовым вариантом в черном, полуночно-синем или кремовом оттенках, а можно сделать ставку на цвет. Лавандовый, фисташковый, изумрудный зеленый и фуксия прочно закрепили позиции в палитре сезона.