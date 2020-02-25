«Продолжаю и дальше линию «нескромности». Предлагаю вам, друзья, снова обсудить тему, поднятую некоторыми подписчиками. «Можно ли в Кремлевском дворце выступать в таком откровенном костюме?!!» – прокомментировала новый пост в Instagram Валерия. На снимке певица позирует в дворцовых интерьерах. На ней – платье бронзового цвета от Yasya Minochkina, мерцающее роскошными бликами. Силуэтный лиф с V-образным вырезом подчеркнул стройную фигуру звезды. Мнение фолловеров в отношении «нескромности» разделилось. Одних возмутило декольте Валерии: «Думаю, на 9 мая, 23 февраля такое платье не очень уместно. Новый год, 8 марта – да», «Мне кажется, хоть с хорошей фигурой, хоть с «нехорошей» фигурой – в Кремлевском свой этикет, особый. Его и надо придерживаться», «Вот вы думаете, такие наряды вас должны выделять сразу. Они выделяют, но совершенно с отрицательной стороны», «Красиво, конечно. Но, думаю, что не для Кремлевского Дворца», «Слишком я вас уважаю, но это не ваше. Вы же не Бузова». Другие же восхитились отличной фигурой и нарядом певицы: «Вы как всегда прекрасны», «Все супер: и фигура, и платье», «Вам все можно, прекрасно выглядите», «Неотразима!». Фото: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!