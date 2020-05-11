Валерия в сапогах-колготках и прозрачном бомбере похвасталась стройной фигурой
Фото: Instagram
Для съемки стилисты подобрали для звезды необычный аутфит. Валерия позирует в полупрозрачном белом бомбере с объемными рукавами, который дополнен эффектной деталью — модным гибридом от Balenciaga из колготок с высоким поясом и сапог на шпильке. Финальный штрих — крупная моносерьга, длиной до плеча. «Весна в этом году поздняя, но, если честно, все равно какая погода и все равно какая мода, если дома сидеть» — подписала фото певица.
Фолловеры оценили необычный look Валерии и восхитились роскошными ногами звезды. «Шикарно выглядите», «Валерия, вы красотка», «Огонь!», «Какие длинные ноги!», «Шикарная! Нет слов! Ноги бесконечные», «Вы всегда выглядите безупречно», «Какие ноги, Валерия! Вы потрясающе выглядите, браво!», «Глаз не оторвать! Какая вы шикарная, и годы не берут» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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