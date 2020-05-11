Валерия в сапогах-колготках и прозрачном бомбере похвасталась стройной фигурой

Для съемки стилисты подобрали для звезды необычный аутфит. Валерия позирует в полупрозрачном белом бомбере с объемными рукавами, который дополнен эффектной деталью — модным гибридом от Balenciaga из колготок с высоким поясом и сапог на шпильке. Финальный штрих — крупная моносерьга, длиной до плеча. «Весна в этом году поздняя, но, если честно, все равно какая погода и все равно какая мода, если дома сидеть» — подписала фото певица.