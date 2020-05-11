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Валерия в сапогах-колготках и прозрачном бомбере похвасталась стройной фигурой

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Валерия

Фото: Instagram

Валерия удивила поклонников, примерив эпатажный образ. 51-летняя певица поделилась кадрами из модной съемки в своем Instagram, а заодно и похвасталась стройной фигурой.

Для съемки стилисты подобрали для звезды необычный аутфит. Валерия позирует в полупрозрачном белом бомбере с объемными рукавами, который дополнен эффектной деталью — модным гибридом от Balenciaga из колготок с высоким поясом и сапог на шпильке. Финальный штрих — крупная моносерьга, длиной до плеча. «Весна в этом году поздняя, но, если честно, все равно какая погода и все равно какая мода, если дома сидеть» — подписала фото певица.

Фото: Instagram

Фолловеры оценили необычный look Валерии и восхитились роскошными ногами звезды. «Шикарно выглядите», «Валерия, вы красотка», «Огонь!», «Какие длинные ноги!», «Шикарная! Нет слов! Ноги бесконечные», «Вы всегда выглядите безупречно», «Какие ноги, Валерия! Вы потрясающе выглядите, браво!», «Глаз не оторвать! Какая вы шикарная, и годы не берут» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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