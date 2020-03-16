Валерия в пламенно-красных сапогах и кожаном жакете показала, как стильно одеться на прогулку

Фолловеры не жалели комплиментов. «Роскошная сумка. И хозяйка сумки, конечно, шикарная», «Мартовская Снегурочка», «Какая вы всегда стильная и красивая! Приятно смотреть! Так держать!», «Какая вы стройная и стильная – невозможно налюбоваться», «Какая молоденькая девушка», «Лера, ну бесподобно, и наряд, и аксессуары, и вы!», «Красивая, стильная», «Фантастическая женщина!», «Ну что за женщина, просто куколка» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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