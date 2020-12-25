Валерия в олимпийке из 90-х блеснула под новогодней елкой

Валерия блеснула в расслабленном look’е на основе спортивного костюма темного оттенка хаки. В рифму к однотонным широким брюкам — яркая олимпийка в духе девяностых, которая разбавила монохромный образ деталями алого и белого цветов, вышивкой в виде контрастных цветов. Скрепил союз топ с декольте и дерзкими разрезами, а в паре с ним — неброское минималистичное колье. Финальный штрих — максимально естественный мейкап с едва заметными акцентами на глазах.

Домашний образ Валерии собрал массу комплиментов в Instagram. «Валерия, вы такая лапочка», «Красотка!», «Роскошна и шикарна! Куколка! Так держать», «Ой, какая красивая!», «Какой крутой костюм у вас» — пишут в комментариях. О других эффектных образах Валерии читайте на Passion.ru.