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Валерия в костюме «диско-шара» блеснула на съемках телешоу

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Валерия в платье в духе 80-х

Фото: Instagram

Валерия продолжает работу на телевидении в условиях всеобщей самоизоляции. Для съемки нового эфира 51-летняя певица примерила наряд в духе 80-х с ослепительным блеском.

«Телевидение, к сожалению, не на карантине, ежедневно оно должно создавать контент. Думаю, все понимают важность развлекательных программ сегодня. Будем все здоровы!!!!» — прокомментировала Валерия новый пост в Instagram. Звезда позирует в мерцающем платье в духе эпохи диско, усыпанном разноцветным пайетками. V-образный вырез, объемные плечи и акцент на талии подчеркнули ретро-стилистику образа. Дополнили look акцентные украшения — металлическое колье с голограммным блеском и сразу несколько драгоценных колец.

Подписчики осыпали звезду комплиментами. «Прекрасны!», «Вы, Валерия, как куколка красивая», «Какая красивая, стильная!», «Валерия, какой у вас образ шикарный», «Барби», «Как всегда шикарная», «Ослепительная Валерия! Любуюсь», «Выглядите шикарно», «Вечно молодая», «Шикарная женщина» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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