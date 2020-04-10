Валерия в костюме «диско-шара» блеснула на съемках телешоу
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
«Телевидение, к сожалению, не на карантине, ежедневно оно должно создавать контент. Думаю, все понимают важность развлекательных программ сегодня. Будем все здоровы!!!!» — прокомментировала Валерия новый пост в Instagram. Звезда позирует в мерцающем платье в духе эпохи диско, усыпанном разноцветным пайетками. V-образный вырез, объемные плечи и акцент на талии подчеркнули ретро-стилистику образа. Дополнили look акцентные украшения — металлическое колье с голограммным блеском и сразу несколько драгоценных колец.
Подписчики осыпали звезду комплиментами. «Прекрасны!», «Вы, Валерия, как куколка красивая», «Какая красивая, стильная!», «Валерия, какой у вас образ шикарный», «Барби», «Как всегда шикарная», «Ослепительная Валерия! Любуюсь», «Выглядите шикарно», «Вечно молодая», «Шикарная женщина» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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