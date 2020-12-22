Валерия укуталась в «зефирный» пуховик и произвела фурор в Сети

«Не люблю холод, но готова мириться с зимой за ее сказочную атмосферу», — прокомментировала Валерия серию новых фото в Instagram. Для снежного дня в столице артистка выбрала удобные джинсы-клеш и замиксовала их с дутой курткой О-силуэта. В главных ролях образа — нежные зефирные оттенки, которые звезде определенно к лицу. Вторит цвету пуховика сумка-«пирожок», которая часто встречается в аутфитах исполнительницы. Финальные штрихи — пара ботинок в тон снегу и уютный шарф.

Поклонники не жалели комплиментов для любимой певицы, а многие из них беспокоились, что Валерия гуляет без шапки. «Какая современная Снегурочка», «Вы красавица!», «Какая вы очаровательная, Валерия», «Зима вам к лицу», «Валерия, а где головной убор? Не май месяц на дворе», «Модная стильная и всегда на позитиве», «Вы как солнышко!», «Классный пуховик», «Красота в красоте!», — пишут в комментариях.