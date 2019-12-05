Валерия примерила грубые сапоги на «космической» платформе и подверглась критике в Сети

Подписчики были всерьез обеспокоены чрезмерной худобой артистки. «Валерия, вам не обходимо 10 кг веса набрать!!!», «Поешьте хоть что-нибудь, уже перебор с худобой, ну честное слово», «Сапожки вам не идут абсолютно, для такой обуви сильно худенькие ножки у вас», «Сапожки у Зверева отобрали?» – возмущались фолловеры. Однако комплиментов смелому образу Валерии было не меньше: «В вашем образе тоже есть нечто космическое», «Вы и сама – просто космос», «Всегда только восхищение!», «Валерия, вы очень красивая!», «Вы красивая, стильная, все вам идет. И сапоги красивые, не слушайте никого – они вам завидуют. Потому что не могут себе этого позволить!» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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