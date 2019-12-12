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Валерия примерила наряд «женщины-кошки» и нарвалась на критику в Сети: «Наймите стилиста!»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Пресс-служба

Валерия взялась не просто удивлять публику, но даже шокировать. 51-летняя певица продолжает модные эксперименты, перехода от платформ в духе 80-х к тотальному леопарду.

На юбилее Эмина Агаларова Валерия появилась в эпатажном образе, в котором дерзкая кожа и леопардовый принт стали ключевыми деталями. Звезда сделала выбор в пользу кожаных микрошортов высокой посадки, которые зарифмовала с леопардовой блузкой. На этом проявление любви к «хищным» принтам не закончилось – артистка дополнила look «пятнистыми» колготками. А в завершение – удлиненный черный блейзер свободного силуэта и высокие кожаные сапоги и остромодная сумка-кисет. Покидая мероприятие, Валерия накинула на плечи шубу из экомеха – также с леопардовым принтом.

Фолловеры явно недооценили ярких аутфит певицы. «Как всегда одета безвкусно, даже вульгарно! Наймите уже себе хорошего стилиста!», «А Васильев говорит, что леопард – это пошло», «У меня плед точно такой же, как ваше пальто», «Наряд, увы, не ваш. Вы интеллектуальнее, на мой взгляд», «Перебор с леопардом» – возмущаются пользователи. Однако комплиментов в адрес Валерии было не меньше: «Вы всегда безупречно одеты и с большим вкусом, с такой идеальной фигуркой все идет, так держать!», «18-летняя красавица», «Валерия, вы просто космос!», «Очень красивая и модная!», «Женщина-кошка», «Какая хищная красавица» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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