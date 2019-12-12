Валерия примерила наряд «женщины-кошки» и нарвалась на критику в Сети: «Наймите стилиста!»

Фолловеры явно недооценили ярких аутфит певицы. «Как всегда одета безвкусно, даже вульгарно! Наймите уже себе хорошего стилиста!», «А Васильев говорит, что леопард – это пошло», «У меня плед точно такой же, как ваше пальто», «Наряд, увы, не ваш. Вы интеллектуальнее, на мой взгляд», «Перебор с леопардом» – возмущаются пользователи. Однако комплиментов в адрес Валерии было не меньше: «Вы всегда безупречно одеты и с большим вкусом, с такой идеальной фигуркой все идет, так держать!», «18-летняя красавица», «Валерия, вы просто космос!», «Очень красивая и модная!», «Женщина-кошка», «Какая хищная красавица» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!