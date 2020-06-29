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Валерия примерила блузку с «драматичными» рукавами и восхитила фанатов: «Как девчонка!»

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Певица Валерия

Фото: Instagram @valeriya

Валерия поделилась новым стильным образом в своем Instagram, соединив сразу несколько горячих трендов сезона. 52-летняя певица восхитила фанатов эффектным сочетанием, а заодно и поделилась планами на ближайшее будущее.

На фото звезда позирует в остромодной укороченной блузке снежно-белого цвета. Запах моделирует V-образный вырез и ставит акцент на зоне декольте. В фокусе — модная константа этого лета — «драматичные» пышные рукава с драпировками на плечах, которые формируют О-силуэт. Зарифмована актуальная деталь со свободными брюками горчичного цвета. Валерия придерживается беспроигрышной модной тактики, дополняя нежную блузку броскими аксессуарами. На хрупкой шее красуется брутальная золотистая цепь, на пальце — крупное кольцо, напоминающее змеиный глаз.

Валерия / Instagram @valeriya

«Как хочется, чтобы поскорее открылись все музеи! Есть несколько мест, которые давно мечтала посетить, а сейчас для этого как раз самое время. А какие у вас планы на ближайшее время?» — поинтересовалась певица у поклонников.

В бодром обсуждении планов на лето фанаты не забыли о комплиментах. «Валерия, вы прекрасны, красавица!», «Валерия, какая вы красивая, стройная, молодая! Шикарная», «Очаровательная», «Какой привлекательный образ», «Какая же вы невероятно красивая!», «Вам очень идет!», «Милая, нежная, восхитительная!», «Время над вами не властно, Валерия», «Рубашка, цепь — вы в тренде», «Вы выглядите, как девчонка!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram певицы Валерии @valeriya

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