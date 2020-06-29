Валерия примерила блузку с «драматичными» рукавами и восхитила фанатов: «Как девчонка!»

В бодром обсуждении планов на лето фанаты не забыли о комплиментах. «Валерия, вы прекрасны, красавица!», «Валерия, какая вы красивая, стройная, молодая! Шикарная», «Очаровательная», «Какой привлекательный образ», «Какая же вы невероятно красивая!», «Вам очень идет!», «Милая, нежная, восхитительная!», «Время над вами не властно, Валерия», «Рубашка, цепь — вы в тренде», «Вы выглядите, как девчонка!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram певицы Валерии @valeriya

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