Валерия примерила блузку с «драматичными» рукавами и восхитила фанатов: «Как девчонка!»
Фото: Instagram @valeriya
На фото звезда позирует в остромодной укороченной блузке снежно-белого цвета. Запах моделирует V-образный вырез и ставит акцент на зоне декольте. В фокусе — модная константа этого лета — «драматичные» пышные рукава с драпировками на плечах, которые формируют О-силуэт. Зарифмована актуальная деталь со свободными брюками горчичного цвета. Валерия придерживается беспроигрышной модной тактики, дополняя нежную блузку броскими аксессуарами. На хрупкой шее красуется брутальная золотистая цепь, на пальце — крупное кольцо, напоминающее змеиный глаз.
«Как хочется, чтобы поскорее открылись все музеи! Есть несколько мест, которые давно мечтала посетить, а сейчас для этого как раз самое время. А какие у вас планы на ближайшее время?» — поинтересовалась певица у поклонников.
В бодром обсуждении планов на лето фанаты не забыли о комплиментах. «Валерия, вы прекрасны, красавица!», «Валерия, какая вы красивая, стройная, молодая! Шикарная», «Очаровательная», «Какой привлекательный образ», «Какая же вы невероятно красивая!», «Вам очень идет!», «Милая, нежная, восхитительная!», «Время над вами не властно, Валерия», «Рубашка, цепь — вы в тренде», «Вы выглядите, как девчонка!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram певицы Валерии @valeriya
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