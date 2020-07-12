Валерия похвасталась стильным образом в трендовом топе и юбке с плиссировкой и кружевом

«Мне очень нравится юбка», «Великолепный образ! Юбка особенно элегантна и легка)», «Какая статуэточка, куколка», «А можно мне тоже быть такой лучезарной , стильной и романтичной?», «Какой женственный образ!», « Какое красивое и необычное платье. Вам к лицу!», «Очень красивая, платье или юбка потрясающее», «Стильная и красивая», «Красивая юбка у вас», «Очень красивое платье и смотрится идеально на вас», «Валерия, у Вас исключительно красивое платье…», «Ваууу, Лерааа, какое платье у вас интересное и шикарное», — восхищаются фолловеры образом артистки.

А вам нравится этот образ Валерии?