Валерия похвасталась стильным образом в трендовом топе и юбке с плиссировкой и кружевом
Фото: Instagram/@valeriya
Даже после отмены вынужденного режима самоизоляции и постепенного возвращения светской жизни в привычную колею многие звезды не пренебрегают правилами безопасности и соблюдают все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом. Так, Валерия и Иосиф Пригожин посетили несколько мероприятий, а после решили провериться на COVID-19. Для похода в клинику 52-летняя певица выбрала трендовый черный топ с объемными плечами, который дополнила комбинированной юбкой с плиссировкой и кружевом молочного цвета и пиджаком в тон. «Все под контролем. Тесты на коронованный вирус отрицательные. 😜😜😜 Двигаемся дальше. P. S. Архитектурный проект здания клиники просто», –– написала под фотографиями Валерия (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Мне очень нравится юбка», «Великолепный образ! Юбка особенно элегантна и легка)», «Какая статуэточка, куколка», «А можно мне тоже быть такой лучезарной , стильной и романтичной?», «Какой женственный образ!», « Какое красивое и необычное платье. Вам к лицу!», «Очень красивая, платье или юбка потрясающее», «Стильная и красивая», «Красивая юбка у вас», «Очень красивое платье и смотрится идеально на вас», «Валерия, у Вас исключительно красивое платье…», «Ваууу, Лерааа, какое платье у вас интересное и шикарное», — восхищаются фолловеры образом артистки.
А вам нравится этот образ Валерии?
Фото: Instagram/@valeriya
Видео: Instagram/@valeriya
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