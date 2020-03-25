Валерия показала яркий домашний образ с олимпийкой в духе 90-х
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
«Вот совершенно не скучно дома, успеть бы все дела переделать. Мечтала книг много прочитать, но что-то не получается. Только поздно вечером удаётся взять чтение в руки. Решила сделать фото, пока при красоте ( макияж кое для чего понадобился). Готовим для вас что-то очень интересное. Будьте здоровы!!!! Хорошего вам настроения!!!!» — прокомментировала Валерия новую публикацию в Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Чем звезда планирует порадовать фолловеров — пока не известно, однако, образ для этого она выбрала яркий. Певица расслабленно позирует в базовой белой футболки свободного силуэта и облегающих черных брюках. Главной деталью спортивного аутфита для дома стала олимпийка с акцентным оттенком фуксии и броской надписью — в духе тех, что были на пике популярности в девяностых. Завершила look широкая черная повязка на голову.
Подписчикам образ Валерии пришелся по душе. «Красивая женщина!», «Девчуля-красотуля. Обожаю», «Очень хорошо выглядите», «Ой, вас здесь не узнать», «Вы такая милая красавица, я восхищаюсь вами», «Валерия не стареет, респект… А душой еще и молодеет», «Вы великолепны!», «Костюм супер» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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