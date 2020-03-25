passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Валерия показала яркий домашний образ с олимпийкой в духе 90-х

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Фото: Instagram

Валерия показала, как проводить время на карантине стильно и нескучно. 51-летняя певица примерила спортивный образ в духе 90-х и восхитила поклонников.

«Вот совершенно не скучно дома, успеть бы все дела переделать. Мечтала книг много прочитать, но что-то не получается. Только поздно вечером удаётся взять чтение в руки. Решила сделать фото, пока при красоте ( макияж кое для чего понадобился). Готовим для вас что-то очень интересное. Будьте здоровы!!!! Хорошего вам настроения!!!!» — прокомментировала Валерия новую публикацию в Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Чем звезда планирует порадовать фолловеров — пока не известно, однако, образ для этого она выбрала яркий. Певица расслабленно позирует в базовой белой футболки свободного силуэта и облегающих черных брюках. Главной деталью спортивного аутфита для дома стала олимпийка с акцентным оттенком фуксии и броской надписью — в духе тех, что были на пике популярности в девяностых. Завершила look широкая черная повязка на голову.

Подписчикам образ Валерии пришелся по душе. «Красивая женщина!», «Девчуля-красотуля. Обожаю», «Очень хорошо выглядите», «Ой, вас здесь не узнать», «Вы такая милая красавица, я восхищаюсь вами», «Валерия не стареет, респект… А душой еще и молодеет», «Вы великолепны!», «Костюм супер» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!