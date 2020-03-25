Валерия показала яркий домашний образ с олимпийкой в духе 90-х

Подписчикам образ Валерии пришелся по душе. «Красивая женщина!», «Девчуля-красотуля. Обожаю», «Очень хорошо выглядите», «Ой, вас здесь не узнать», «Вы такая милая красавица, я восхищаюсь вами», «Валерия не стареет, респект… А душой еще и молодеет», «Вы великолепны!», «Костюм супер» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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