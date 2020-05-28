Валерия показала элегантный образ с тренчем цвета крем-брюле

Валерия умело балансирует между элегантностью, casual и бунтарским гранжем, то и дело меняя образы в модных съемках, на светских мероприятиях и в повседневной жизни. Аутфит звезды построен вокруг кремового тренча, надетого поверх шелкового топа цвета неба. Светлая гамма наряда разбавлена деталями в оттенке карамели — застежках на манжетах и широком поясе с крупной пряжкой а-ля винтаж. Образ дополнен лаконичным мейкапом с акцентом на глазах и нюдовой помадой.