Валерия показала элегантный образ с тренчем цвета крем-брюле
Фото: Instagram
Валерия умело балансирует между элегантностью, casual и бунтарским гранжем, то и дело меняя образы в модных съемках, на светских мероприятиях и в повседневной жизни. Аутфит звезды построен вокруг кремового тренча, надетого поверх шелкового топа цвета неба. Светлая гамма наряда разбавлена деталями в оттенке карамели — застежках на манжетах и широком поясе с крупной пряжкой а-ля винтаж. Образ дополнен лаконичным мейкапом с акцентом на глазах и нюдовой помадой.
Фолловеры оценили стильный look и эмоциональный образ Валерии. «Солнечная улыбка, красавицы наша», «Какая вы классная», «Спасибо за вашу улыбку, дарите нам свет!», «Вам очень идет кремовый цвет», «Вы супер!», «Валерия, вы куколка!» — пишут в комментариях. О других стильных образах и свежих новостях из жизни певицы читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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