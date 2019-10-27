Валдис Пельш и двойник Владимира Путина стали звездами мужского показа на Неделе моды в Москве

Пельш вышел на подиум с микрофоном, рассказав гостям о художнике, который расписал знаками зодиака 12 американских бомбардировщиков в годы Второй мировой войны. Так появилась эскадрилья «Зодиак», выполнившая несколько десятков миссий без потерь. «Эту историю я рассказал своему приятелю Илье Шияну — так родилась коллекция, которая сегодня представлена вашему вниманию. Представлена с уважением и благодарностью героям Второй мировой войны» — прокомментировал ведущий.