Валдис Пельш и двойник Владимира Путина стали звездами мужского показа на Неделе моды в Москве
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Светлана Наконечная
Пельш вышел на подиум с микрофоном, рассказав гостям о художнике, который расписал знаками зодиака 12 американских бомбардировщиков в годы Второй мировой войны. Так появилась эскадрилья «Зодиак», выполнившая несколько десятков миссий без потерь. «Эту историю я рассказал своему приятелю Илье Шияну — так родилась коллекция, которая сегодня представлена вашему вниманию. Представлена с уважением и благодарностью героям Второй мировой войны» — прокомментировал ведущий.
Частью шоу стал выход моделей в кожаных бомберах с нашивками на спине в стиле pin-up girls, соответствующим знакам зодиака. Закрывали показ выходы Дмитрия Грачева, пародирующего Владимира Путина и актера Владимира Сычева — к их компании во время финального дефиле присоединились Валдис Пельш и дизайнер Илья Шиян.
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Фото и видео: Светлана Наконечная
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