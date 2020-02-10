В Сети высмеяли эпатажный наряд актрисы Кристен Уиг: «Гигантский кальмар!»

Пользователи не жалели фантазии. «Красный лобстер», «Лазанья!», «Моя первая мысль была о пасте», «Гигантский кальмар», «Зачем, Кристен, зачем?!», «Это нонсенс, вы слишком шикарны для этого» – пишут на фан-странице Кристен.

Фото: Globallook

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