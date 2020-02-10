В Сети высмеяли эпатажный наряд актрисы Кристен Уиг: «Гигантский кальмар!»
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония награждения кинопремии «Оскар». Прямую трансляцию вручения «Оскара» вел онлайн-кинотеатр Okko. Полная запись церемонии будет доступна в Okko до марта.
Актриса появилась на красной дорожке в длинном платье-футляре цвета раскаленной лавы. За завершенность образа отвечали длинные кожаные перчатки, полупрозрачные лодочки золотистого цвета и акцентные украшения. Казалось бы, лаконичная классика, насыщенный цвет, шлейф и вставки из контрастной сетки – что могло вызвать столько насмешек? Репутацию звезде явно подпортили комичные воланы-гиганты по бокам.
Пользователи не жалели фантазии. «Красный лобстер», «Лазанья!», «Моя первая мысль была о пасте», «Гигантский кальмар», «Зачем, Кристен, зачем?!», «Это нонсенс, вы слишком шикарны для этого» – пишут на фан-странице Кристен.
Фото: Globallook
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