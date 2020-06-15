В Сети раскритиковали невесту, которая заставила 14-летнюю сестру надеть платье с глубоким декольте на свадьбу

Мама девушек предложила надеть шаль или бюстгальтер, чтобы грудь не выпала в самый неподходящий момент. Невесту возмутило такое предложение, так как это нарушило бы единый стиль: «Я уже сомневаюсь, нужно ли делать мою сестру подружкой невесты, ведь ее телосложение и цвет волос отличаются от остальных. Все они миниатюрны, с маленькой грудью (1 или 2), а моя сестра — с формами. К тому же, она принесла мне столько проблем при подготовке к свадьбе, что я бы с радостью вычеркнула ее из списка гостей». Невеста подметила, что ни в коем случае не хотела обидеть сестру и считает, что ее фигура — мечта многих девушек. Однако она выбивается из общего ансамбля.

Пользователи Сети не разделили переживания невесты. «В воздухе запахло завистью», «Ты должна успокоить своего внутреннего свадебного монстра», «Вообще странно для 14-летней девочке носить такое платье», «Ты хочешь вычеркнуть сестру из списка гостей, потому что она не желает светить бюстом в свои 14 лет?!», «Ты не имеешь право заставлять 14-летнюю сестру показывать ее формы», «Подбери сестре и подругам платья, в которых им будет комфортно, перестань контролировать все и прекрати завидовать. Ты сама разрушаешь свою свадьбу» — пишут в комментариях.