В Сети раскритиковали фото пышнотелой модели в черных легинсах: «Как муравьиная королева»
Фото: Instagram @ginasavagex
Худоба и аппетитные изгибы уже не первый год сталкиваются на ринге модной индустрии, и первенство — дело вкуса. Джина Севидж стала известна благодаря своим нестандартным параметрам — контрасте осиной талии и пышных округлых бедер. На фото в Instagram она позирует топлес, прикрывая плечи и бюст длинными волосами. Из одежды на девушке остались лишь черные легинсы, щедро расшитые кристаллами. Но далеко не на них сфокусировались фолловеры. Внимание к себе приковал странный изгиб в пояснице.
Фото: Instagram @ginasavagex
Фолловеры не стеснялись в выражениях и раскритиковали фигуру модели в пух и прах. «О боже, что происходит с ее спиной?», «Почему ее спина так странно выглядит?», «Смотрится странно», «Кажется, ее спина растворилась», «Выглядит, как муравьиная королева», «Дорогая, где ты потеряла половину спины?!» — цитирует хейтеров Daily Star. Но и поклонники пышнотелой звезды не отступали, осыпая публикацию восторженными эмоджи и комплиментами.
Фото: Instagram @ginasavagex
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!