В Сети раскритиковали фото пышнотелой модели в черных легинсах: «Как муравьиная королева»

Худоба и аппетитные изгибы уже не первый год сталкиваются на ринге модной индустрии, и первенство — дело вкуса. Джина Севидж стала известна благодаря своим нестандартным параметрам — контрасте осиной талии и пышных округлых бедер. На фото в Instagram она позирует топлес, прикрывая плечи и бюст длинными волосами. Из одежды на девушке остались лишь черные легинсы, щедро расшитые кристаллами. Но далеко не на них сфокусировались фолловеры. Внимание к себе приковал странный изгиб в пояснице.