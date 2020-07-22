В Сети раскритиковали девушку, которая украла платье у сестры и вышла замуж на чужой свадьбе

После церемонии родители организовали прием в честь молодоженов, и мама отдала героине истории ее платье. «На следующее утро я проснулась, а в моем телефоне было множество пропущенных звонков и сообщений, в которых сестра спрашивала, зачем я забрала ее платье. Она причитала, что это нечестно: раз уж у нее не было белого платья мечты, она вправе забрать себе это на память. Я отказалась, хотя платье и было недорогим» — продолжает девушка. После этого и мама, и сестра буквально обезумели и развернули громкий скандал. Конфликт разрешился мудро: девушка все же отдала сестре наряд, посчитав, что родственные отношения важнее. Та взамен извинилась.

Решение и удачную развязку не поддержали пользователи Сети. «Твоя сестра должна была сначала подумать, а затем делать. Ей нужно вырасти и перестать быть такой высокомерной», «Мне показалось странным, что они заняли чужой свадебный день, даже если мероприятие отменили в последний момент. Я бы не хотела, чтобы мой праздник был оформлен по чужому вкусу», «Твоя сестра такая скряга: мало того, что она украла целую свадьбу, так еще и на платье рассчитывает», «А если бы вместо платья оказались чужие бриллиантовые серьги? Она бы тоже требовала подарить ей их?» — пишут в комментариях.