Монохромный черный и нежный шелк: Собчак показала осенний образ в духе готики, и ее сравнили с «ведьмочкой»

Монохромный образ в духе готики оказался в центре внимания фолловеров. Одни осыпали модный эксперимент ведущей комплиментами, а другие сочли его слишком мрачным. «А где катафалк?», «На похороны в самый раз», «Ведьмочка», «Настоящая осенняя фея! Подготовка к Хэллоуину?», «Для рыжей осени мрачно и скучно…вы ведь еще молоды», «Вся в трауре», «Мрачновато, Ксения!», «Траурный наряд из катафалка», — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!