Монохромный черный и нежный шелк: Собчак показала осенний образ в духе готики, и ее сравнили с «ведьмочкой»
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
«Осенний лучок вам в ленту», — прокомментировала Собчак (орфография, пунктуация и стилистика автора в тексте сохранены, — прим. ред.). На фото Ксения позирует в черном шелковом платье-рубашке. Приталенный фасон, пышная юбка длины миди, рукава 3/4 выгодно подчеркнули стройную фигуру звезды. Образ дополнен плотными черными колготками и остромодными ковбойскими ботинками из гладкой кожи с металлическими пряжками в виде звезд шерифа.
Монохромный образ в духе готики оказался в центре внимания фолловеров. Одни осыпали модный эксперимент ведущей комплиментами, а другие сочли его слишком мрачным. «А где катафалк?», «На похороны в самый раз», «Ведьмочка», «Настоящая осенняя фея! Подготовка к Хэллоуину?», «Для рыжей осени мрачно и скучно…вы ведь еще молоды», «Вся в трауре», «Мрачновато, Ксения!», «Траурный наряд из катафалка», — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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