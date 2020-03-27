В Сети обсуждают эффектный образ Кристины Асмус с брючным костюмом: «Афродита!»
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Асмус поделилась бекстейдж-фото со съемок шоу в своем Instagram. Актриса позирует в элегантном образе, выстроенном вокруг гаммы нейтральных оттенков — капучино и теплого песочного. На ней — эффектный брючный костюм на основе классических расклешенных брюк и удлиненного двубортного блейзера с контрастными пуговицами. Аутфит дополнен лаконичными бежевыми лодочками на шпильке.
Поклонники оценили женственный образ Асмус. «Афродита!», «Ты самая красивая», «Круто! Кристина, вы отлично выглядите! Стильный костюм», «Очаровательная», «Ты очень красивая в этом наряде», «Костюм шикарный!», «Ай, какая симпатичная!», «Как всегда неотразима и прекрасна», «Шикарный наряд» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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