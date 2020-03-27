В Сети обсуждают эффектный образ Кристины Асмус с брючным костюмом: «Афродита!»

Поклонники оценили женственный образ Асмус. «Афродита!», «Ты самая красивая», «Круто! Кристина, вы отлично выглядите! Стильный костюм», «Очаровательная», «Ты очень красивая в этом наряде», «Костюм шикарный!», «Ай, какая симпатичная!», «Как всегда неотразима и прекрасна», «Шикарный наряд» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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