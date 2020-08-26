В Сети не узнали подросшую дочь Риз Уизерспун в ретро-наряде и с алой помадой

На фото в Instagram Ава позирует в ретро-образе, навеянном парижским шиком. На ней — огненно-красный топ в контрастный белый горошек с декольте и завязкой-бантом. Поверх него накинут объемный кардиган крупной вязки цвета капучино, сделавший look максимально уютным и расслабленным. Завершением стали акцентные аксессуары с серьгами-кольцами в главной роли. Не забыла девушка и о любимом бьюти-дополнении — алой помаде, подчеркнувшей чувственные губы.