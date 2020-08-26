В Сети не узнали подросшую дочь Риз Уизерспун в ретро-наряде и с алой помадой
Фото: Instagram @reesewitherspoon
«Я понимаю, что она мой ребенок, но я так горжусь ею» — прокомментировала публикацию Уизерспун. Ее дочь от американского актера Райана Филлиппа выросла невероятной красоткой, что отмечают и поклонники звезды. Сегодня девушка пробует себя в разных сферах, являясь моделью, активисткой и дизайнером.
На фото в Instagram Ава позирует в ретро-образе, навеянном парижским шиком. На ней — огненно-красный топ в контрастный белый горошек с декольте и завязкой-бантом. Поверх него накинут объемный кардиган крупной вязки цвета капучино, сделавший look максимально уютным и расслабленным. Завершением стали акцентные аксессуары с серьгами-кольцами в главной роли. Не забыла девушка и о любимом бьюти-дополнении — алой помаде, подчеркнувшей чувственные губы.
Поклонники были щедры на комплименты, восхищаясь потрясающим сходством с родителями. «Вы лжете! Она не ваша дочь, она ваш близнец!», «Яблочно от яблони недалеко падает», «Я подумала, что это вы!», «Идеальная комбинация матери и отца», «Какая сочная помада», «Она ваш клон», «Когда выиграла генетическую лотерею», «Отличная работа, Риз» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @avaphillippe / @reesewitherspoon
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