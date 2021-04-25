В Москве завершилась Неделя моды: чем запомнился финал

Закрывал Неделю моды бренд Vereja («Верея»), основанный стилистом Игорем Андреевым. Дизайнер выпускает вязаную вручную одежду, вдохновляясь русским фольклором. Перед показом подиум Музея Москвы превратился в таинственный лес, в самом центре которого — пестрое дерево, увешанное паутиной из шерстяных нитей. В рамках MBFW Russia бренд представил долгожданную апсайкл-коллаборацию с Levi’s, в которой деним с узнаваемыми алыми лейблами был замиксован с затейливыми вязаными деталями.