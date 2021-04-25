В Москве завершилась Неделя моды: чем запомнился финал
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Постоянный участник MBFW Russia Сергей Сысоев в этом сезоне дал дорогу молодым. Дизайнер является руководителем Кафедры дизайна костюма и аксессуаров в Kosygin University. Сергей курировал группу талантливых магистрантов и поддерживал их с front row. В коллекции — целая палитра сочных оттенков, затейливые принты, цитирующие визуальный код бренда Sergey Sysoev, и вполне органичная встреча классики, фолка и гранжевых мотивов.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Бренд o5o стерли границы между женским и мужским гардеробом, а парни-модели показали чудеса эквилибристики на каблуках всех мастей: от kitten heel до запредельно высоких. Лейтмотивом коллекции стал апсайклинг, а главные роли достались дениму: джинсы превратились в жакеты, юбки, топы и баски, венчающие полупрозрачные платья из ажурной сетки.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Закрывал Неделю моды бренд Vereja («Верея»), основанный стилистом Игорем Андреевым. Дизайнер выпускает вязаную вручную одежду, вдохновляясь русским фольклором. Перед показом подиум Музея Москвы превратился в таинственный лес, в самом центре которого — пестрое дерево, увешанное паутиной из шерстяных нитей. В рамках MBFW Russia бренд представил долгожданную апсайкл-коллаборацию с Levi’s, в которой деним с узнаваемыми алыми лейблами был замиксован с затейливыми вязаными деталями.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
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Фото: Екатерина Ширинкина / Светлана Наконечная
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