В Москве прошел IX сезон сказочной недели Magic Fashion Week

В Московском драматическом театре Н.В. Гоголя состоялись показы сказочной недели моды Magic Fashion Week. Открывали мероприятие почетные гости MFW – Эвелина Бледанс и Александр Песков, демонстрируя новую коллекцию одежды дизайнера, хедлайнера Недели моды Шибиной Надежды.

Magic Fashion Week – это модные показы в художественных локациях, посвященные определенной теме. Тематика IX сезона – пробуждающая город весна.

Дефиле дизайнеров сопровождались выступлениями певцов и артистов. Композиции прозвучали в исполнении Ники и Маруси Левкиных, победителя шоу «Голос» Валерия Кузакова и др.

Подчеркнуто женственные образы сменялись коллекциями денима, оверсайза; розовые и белые оттенки органично переплетались с черным цветом различных оттенков и с модными в этом сезоне блестящими тканями разной фактуры.

Свои коллекции представили дизайнеры и бренды: SHIBINA, Татьяна Овчаренко, Алёна Полехина, Амелия Бебекина, Анастасия Бембак, Анна Лукьянова, Slatecka, Светлана Грилео, Annet, Александра Кононенко, Кристина Кибовская, Евгения Климкова, Elena Mur, Janavesna, Наталья Рязанова, Ирина Акулина, Светлана Анохина, Naz Maer, Noble People, Ольга Ерёмина

Режиссер-постановщик – арт-директор проекта, дизайнер Надежда Шибина. Magic Fashion Week – это сказка в мире моды.

Возрастное ограничение 6+