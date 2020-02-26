«Агент провокатор» – прокомментировала Малиновская свой пост в Instagram. В серии снимков звезда позирует, облачившись в леопардовый принт с головы до ног. На ней – «пятнистое» боди с длинным рукавом, поверх которого надет дерзкий корсет, стилизованный под пояс от чулок. В смелый анималистический ансамбль вписаны ботфорты на высоком каблуке. Финальный штрих эпатажного образа – крупные солнцезащитные очки и акцентные украшения – комплект из серег и ожерелья в виде цепей. Фолловерам необычный выход ведущей пришелся по душе. «Все фото фантастические», «Вау, тигрица!», «Маша, жаркая дива», «Хороший прикид», «Вау! Вау! Вау! Пантерка», «Ты очень красивая и обаятельная, голова кружится от твоей красоты», «Очень красивая», «Неподражаемая зажигательная женщина», «Маша! Это бомбически! Восхищаюсь вами», «Как всегда неотразима» – пишут в комментариях. Фото: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!