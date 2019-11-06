«В каждой женщине должна быть загадка»: Жасмин заинтриговала Сеть образом в тунике с нескромными разрезами
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Для отдыха у бассейна Жасмин выбрала длинную тунику ультрафиолетового цвета – одного из явных фаворитов дизайнеров в этом сезоне. Стильная деталь поставила акцент на стройной фигуре артистки – ее подчеркнула легкая полупрозрачная ткань и нескромные разрезы от бедер. Расслабленный пляжный аутфит Жасмин дополнила крупными солнцезащитными очками и сандалиями-слайдами. «В каждой женщина должна быть загадка» – написала Жасмин под фото.
Подписчики оценили не только образ звезды, но и обновленную прическу с пышными кудрями. «Восхитительно выглядите. Так держать!», «Этот образ вам очень идет. Супер!», «Вам идет любой образ. Жасмин, вы красотка, сколько на вас смотрю – одни восхищения!», «Как вам идет такой образ кудрявой загадки!», «Прическа нереальная» – пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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