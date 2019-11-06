«В каждой женщине должна быть загадка»: Жасмин заинтриговала Сеть образом в тунике с нескромными разрезами

Подписчики оценили не только образ звезды, но и обновленную прическу с пышными кудрями. «Восхитительно выглядите. Так держать!», «Этот образ вам очень идет. Супер!», «Вам идет любой образ. Жасмин, вы красотка, сколько на вас смотрю – одни восхищения!», «Как вам идет такой образ кудрявой загадки!», «Прическа нереальная» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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