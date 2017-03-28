Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон уже давно является примером для подражания многих девушек, некоторые из которых пытаются скопировать ее стиль с невероятной точностью. Так, например, делает 29-летняя британка Кейт Урбанска, которая благодаря пародиям на образы Кейт стала настоящей звездой Instagram.

Публикация от GreatRepliKate (@greatreplikate) Мар 28 2017 в 10:39 PDT

Однако с одним платьем у верных поклонниц герцогини возникли проблемы. В прошлом году Миддлтон вместе с принцем Уильямом посетила волейбольный матч в местном университете Келоуну. Тогда для выхода в свет Кейт выбрала элегантное ярко-изумрудное платье от Dolce&Gabbana, дополнив образ бежевыми босоножками. После ее появления за этим нарядом буквально выстроилась очередь. Но, как оказалось, вещь была сшита по индивидуальному заказу самой герцогини и в единственном экземпляре.

Однако бренд Dolce&Gabbana заметил пожелания тысяч поклонниц Миддлтон, а спустя полгода выпустил это платье в молочном и изумрудном цветах, назвав его Middleton. Сейчас именной наряд можно купить за 2,150 фунта или, в перерасчете на рубли, за 156 тысяч.

Фото: eastnews.ru, globallookpress.com