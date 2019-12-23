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В блоге Анастасии Волочковой обсуждают ее наряд нимфы для новой фотосессии: «Нижнее белье здесь не уместно»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анастасия Волочкова

Фото: Instagram Анастасии Волочковой

Постройневшая Анастасия Волочкова предстала в образе нимфы.

В последнее время известная балерина Анастасия Волочкова заметно постройнела и стала экспериментировать — как с повседневными нарядами и одеждой, так и с нарядами для сцены и фотосессий. Очередной эксперимент вызвал неоднозначные комментарии в блоге экс-звезды Большого театра.

«Вот в таком образе представила меня Ольга Ефремова. Я очень люблю цветы! И вот они даже растут у меня на голове», — написала балерина.

«Лесная фея, очень красиво», «Лесная нимфа», «Ах какая красивая, молодая девушка», «Настя вам очень идут головные уборы фентези», «Наконец-то нормальный образ подобрали», «Мне Вы здесь напоминаете раннюю весну, подснежников не хватает», «Очень красиво. Девушка-весна», «Мифологическая богиня», — хвалят одни подписчики.

«А я дерево вижу», «На голове какое-то гнездо», «Гремучая ива», «Красиво, но с бельем не очень», «Нижнее белье здесь не уместно», «Единственное фото, где без трусов было ты уместнее», «Показалось, что тазик банный с веником на голове», «Все портит натюрморт на голове и трусы», «А что с плечом? Куда поплыло плечо?», — критикуют другие.

А вам нравится образ?

Фото и видео: instagram

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