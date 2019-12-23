В блоге Анастасии Волочковой обсуждают ее наряд нимфы для новой фотосессии: «Нижнее белье здесь не уместно»

В последнее время известная балерина Анастасия Волочкова заметно постройнела и стала экспериментировать — как с повседневными нарядами и одеждой, так и с нарядами для сцены и фотосессий. Очередной эксперимент вызвал неоднозначные комментарии в блоге экс-звезды Большого театра.

«Вот в таком образе представила меня Ольга Ефремова. Я очень люблю цветы! И вот они даже растут у меня на голове», — написала балерина.